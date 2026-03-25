Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Засудженому експрезиденту Бразилії Болсонару дозволили "гуманітарний домашній арешт"

Політик зможе відбувати своє покарання не у в'язниці через стан здоров'я. 

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Бразилії погодився змінити форму відбування 27-річного тюремного терміну для колишнього президента Жаїра Болсонару. Через погіршення стану здоров'я політика переведуть на "гуманітарний домашній арешт".

Як пише The Guardian, замість в'язниці ексглава держави перебуватиме у власному помешканні із жорсткими обмеженнями: жодних публічних заяв, інтерв'ю чи дописів у соціальних мережах. Випробувальний термін триватиме 90 днів, але практика бразильських судів говорить, що засудженого повертають у в'язницю лише у випадку значного поліпшення стану або порушення приписів.

Болсонару взимку переніс хірургічне втручання, а у березні захворів на пневмонію і мав проблеми з нирками. 71-річний політик має хронічні проблеми, викликані замахом на його життя у 2018 році, коли нападник з ножем важко поранив майбутнього президента. 

Верховний суд ув'язнив Болсонару на 27 років за спробу державного перевороту після програшу на виборах у 2022 році. Низка країн, зокрема США, вважають вирок політичною помстою з боку чинного президента Бразилії Лули да Сілви, головним суперником на виборах для якого цьогоріч стане син Болсонару Флавіо.

