Засудженому експрезиденту Бразилії Болсонару дозволили "гуманітарний домашній арешт"

Політик зможе відбувати своє покарання не у в'язниці через стан здоров'я.

Верховний суд Бразилії погодився змінити форму відбування 27-річного тюремного терміну для колишнього президента Жаїра Болсонару. Через погіршення стану здоров'я політика переведуть на "гуманітарний домашній арешт".

Як пише The Guardian, замість в'язниці ексглава держави перебуватиме у власному помешканні із жорсткими обмеженнями: жодних публічних заяв, інтерв'ю чи дописів у соціальних мережах. Випробувальний термін триватиме 90 днів, але практика бразильських судів говорить, що засудженого повертають у в'язницю лише у випадку значного поліпшення стану або порушення приписів.

Болсонару взимку переніс хірургічне втручання, а у березні захворів на пневмонію і мав проблеми з нирками. 71-річний політик має хронічні проблеми, викликані замахом на його життя у 2018 році, коли нападник з ножем важко поранив майбутнього президента.

Верховний суд ув'язнив Болсонару на 27 років за спробу державного перевороту після програшу на виборах у 2022 році. Низка країн, зокрема США, вважають вирок політичною помстою з боку чинного президента Бразилії Лули да Сілви, головним суперником на виборах для якого цьогоріч стане син Болсонару Флавіо.