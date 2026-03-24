У ЄС занепокоєні через доступ партії АдН у Німеччині до секретних документів

Європейські дипломати та німецькі законодавці висловили серйозні побоювання, що конфіденційна інформація Євросоюзу може потрапляти до Кремля через представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), передає Politico.

Депутати Бундестагу, включно з членами АдН, мають доступ до бази даних EuDoX, яка містить тисячі внутрішніх файлів ЄС. Серед них — секретні протоколи зустрічей послів, де обговорюють геополітичні питання, зокрема, плани фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Антон Гофрайтер зазначив, що існують обґрунтовані підозри щодо витоку інформації від АдН до Росії та Китаю. Через цей «чинник АдН» дипломати в Брюсселі все частіше змушені проводити чутливі переговори у вужчому колі, оскільки не можуть гарантувати, що їхні слова не стануть відомими Москві. Схожа ситуація спостерігається і з угорським урядом Віктора Орбана, якого також підозрюють у передачі даних Кремлю.

Представники німецьких центристських партій, зокрема, консерватори канцлера Фрідріха Мерца і соціал-демократи, наголошують, що проросійські політики намагаються отримати через парламентські запити дані про захист від дронів, транспортування західної зброї в Україну та російські диверсії на Балтиці. Хоча база EuDoX містить документи з найнижчим рівнем секретності, загальний масив інформації дозволяє ворожій розвідці скласти детальну картину внутрішніх процесів ЄС. Сама партія АдН відкидає всі звинувачення, називаючи їх безпідставними.