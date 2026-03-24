У ЄС занепокоєні через доступ партії АдН у Німеччині до секретних документів

Депутати Бундестагу, включно з членами АдН, мають доступ до бази даних EuDoX, яка містить тисячі внутрішніх файлів ЄС.

Фото: pressa.rv.ua

Європейські дипломати та німецькі законодавці висловили серйозні побоювання, що конфіденційна інформація Євросоюзу може потрапляти до Кремля через представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), передає Politico

Депутати Бундестагу, включно з членами АдН, мають доступ до бази даних EuDoX, яка містить тисячі внутрішніх файлів ЄС. Серед них — секретні протоколи зустрічей послів, де обговорюють геополітичні питання, зокрема, плани фінансування України за рахунок заморожених російських активів.

Голова комітету Бундестагу у справах ЄС Антон Гофрайтер зазначив, що існують обґрунтовані підозри щодо витоку інформації від АдН до Росії та Китаю. Через цей «чинник АдН» дипломати в Брюсселі все частіше змушені проводити чутливі переговори у вужчому колі, оскільки не можуть гарантувати, що їхні слова не стануть відомими Москві. Схожа ситуація спостерігається і з угорським урядом Віктора Орбана, якого також підозрюють у передачі даних Кремлю.

Представники німецьких центристських партій, зокрема, консерватори канцлера Фрідріха Мерца і соціал-демократи, наголошують, що проросійські політики намагаються отримати через парламентські запити дані про захист від дронів, транспортування західної зброї в Україну та російські диверсії на Балтиці. Хоча база EuDoX містить документи з найнижчим рівнем секретності, загальний масив інформації дозволяє ворожій розвідці скласти детальну картину внутрішніх процесів ЄС. Сама партія АдН відкидає всі звинувачення, називаючи їх безпідставними.

  • Глава МВС Тюрингії підозрює “Альтернативу для Німеччини” у шпигунстві на користь Москви. Посадовець повідомляв, що політична сила зловживає запитами для цілеспрямованого збору інформації про критично важливу інфраструктуру. І не лише у Тюрингії, а й на федеральному рівні. Зокрема "АдН" цікавить оснащення поліції для виявлення та нейтралізації дронів. 
  • Помічник депутата Бундестагу казахстанського походження від "Альтернативи для Німеччини" (“АдН”) Євгенія Шмідта Володимир Сергієнко може співпрацювати з ФСБ, писали Spiegel та The Insider.
