Швеція оголосила про новий пакет підтримки України на $25,7 млн

Цей пакет значною мірою зосереджений на потребах дітей

Уряд Швеції представив новий пакет підтримки Україні на 2026 рік вартістю близько 240 мільйонів шведських крон (25,7 млн доларів США).

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що підтримка на цей рік включає 150 мільйонів шведських крон для українського Червоного Хреста на гуманітарні операції.

Також наголошується, що цей пакет значною мірою зосереджений на потребах дітей. Зокрема, йдеться про забезпечення дітей шкільним харчуванням у районах, близьких до лінії фронту, сприяння реформам сімейного догляду за дітьми та підтримці психічного здоров'я дітей.

"Життя посеред війни – ночі в укриттях, втрата близьких, переривання навчання та вимушена втеча з дому – має серйозні наслідки для безпеки, здоров’я та психічного благополуччя дітей. Сьогоднішній пакет підтримки – це розумна інвестиція в майбутнє покоління України", - сказав міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Зазначається, що гуманітарна ситуація в Україні залишається надзвичайно складною, як у громадах поблизу лінії фронту, так і у великих містах.

ООН оцінює, що в Україні понад 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

