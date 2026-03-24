У Молдові можуть ввести надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів

Сьогодні, 24 березня, уряд Молдови збереться, щоб запропонувати ввести в країні надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів. Причиною такого кроку є відключення лінії Вульцінешти – Ісачча через атаку РФ по Україні.

Про це у фейсбуці повідомив прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну.

«Те, що сьогодні відбувається в енергетиці, не аварія. Напади Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні є воєнним злочином, але й нападом на нас, тут, в Республіці Молдова. Удари протягом ночі призвели до відключення магістральної лінії електропостачання, яка живить Республіку Молдова, – лінії Вульцінешти – Ісачча. Запрацювали 4 лінії роз'єднання з Румунією, але ситуація залишається складною», – зазначив він і додав, що єдиною, хто за це відповідальна, є Росія.

Тому сьогодні о 13:00 відбудеться засідання уряду країни, на якому запропонують встановлення надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів.

Пізніше Мунтяну разом з міністрами та тими, хто безпосередньо займається керуванням ситуацією, відвідає парламент, де представить необхідні аргументи, заходи і попросить підтримки депутатів.

Мунтяну пояснив, що запровадження надзвичайного стану дозволить швидше мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, за необхідності, вжити додаткових заходів для обмеження наслідків кризи.

Відключення, за даними NewsMaker, відбулося учора після 19:00 за місцевим часом.