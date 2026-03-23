Біля кордону Литви з Білоруссю вибухнув невідомий безпілотник

БпЛА упав у Варенському районі.

У ніч проти 23 березня поблизу кордону Литви з Білоруссю упав та вибухнув невідомий безпілотник. Інцидент стався неподалік села Лавісас у Варенському районі. 

Про це повідомляє литовське медіа LRT.

За інформацією журналістів, у розпорядженні редакції опинився відеозапис події. На ньому чути характерний звук об’єкта, що дзижчить, після чого відбувається вибух, а в кадрі видно уламки, що палають. Згідно з даними камер відеоспостереження, інцидент стався о 03:04.

У Збройних силах Литви підтвердили, що об’єкт, імовірно, перетнув державний кордон у ніч на 23 березня та впав на території країни. За попередніми даними, місцем падіння став Варенський район.

Речник литовської армії, майор Гінтаутас Чуніс повідомив, що уламки безпілотника вже виявлено. Серед знайдених частин – двигун внутрішнього згоряння.

За його словами, вибухових речовин на місці падіння не виявили, однак остаточні висновки можна буде зробити лише після завершення розслідування.

Водночас у військових зазначили, що вночі безпілотник не був зафіксований системами спостереження, а прикордонна служба також не зафіксувала його перетин кордону.

Наразі обставини інциденту встановлюються. Фахівці з’ясовують походження безпілотника, його маршрут і можливу мету.

﻿
