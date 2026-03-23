​Зеленський обговорив із президентом Мозамбіку можливості постачання газу в Україну

Також вони обговорили можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

Про це він повідомив у Telegram.

"Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що Мозамбік зацікавлений у українському досвіді й технологіях для посилення внутрішньої безпеки та захисту людей від терору.

Також лідери обговорили можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

"Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - додав Зеленський.