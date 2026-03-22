За минулий тиждень РФ запустила по Україні майже 1550 ударних дронів та понад 1260 КАБів

Послаблення санкцій дають Росії можливість продовжувати війну.

Фото: ДСНС

За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних авіабомб, були також дві ракети.  

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"За цей самий тиждень через полегшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну", – зазначає Президент.

 Глава держави наголошує, що прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. 

"Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир", – наголошує Президент.

﻿
