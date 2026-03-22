Ворог здійснив понад 110 обстрілів по території Сумщини, постраждали цивільні

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є постраждалі серед мирних жителів. Також зафіксовані руйнування будинків та цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Сумській громаді через удар ворожого БпЛА постраждав 69-річний чоловік. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали чоловіки 37 та 56 років.
У Миколаївській селищній громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали жінки 69 та 77 років.
Протягом доби, з ранку 21 березня до ранку 22 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 19 громад.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
В Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок; у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
У Сумській громаді пошкоджено приміщення закладу освіти, приватні легкові автомобілі.
У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури приватний автомобіль.
У Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, приватний житловий будинок;
У Березівській громаді пошкоджено складське приміщення, у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 66 людей.
- У Сумах ворог завдав удару по рятувальниках: пошкоджено пожежний автомобіль.