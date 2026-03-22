Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Суспільство / Війна

Ворог здійснив понад 110 обстрілів по території Сумщини, постраждали цивільні

П'ятеро мешканців Сумщини отримали поранення.

Ворог здійснив понад 110 обстрілів по території Сумщини, постраждали цивільні
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за добу є постраждалі серед мирних жителів. Також зафіксовані руйнування будинків та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді через удар ворожого БпЛА постраждав 69-річний чоловік. У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали чоловіки  37 та 56 років. 

У Миколаївській селищній громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали жінки 69 та 77 років.

Протягом доби, з ранку 21 березня до ранку 22 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Під ударами ворога були населені пункти 19 громад.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

В Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок; у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

У Сумській громаді пошкоджено приміщення закладу освіти, приватні легкові автомобілі.

У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури приватний автомобіль.

У Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, приватний житловий будинок;

У Березівській громаді пошкоджено складське приміщення, у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 66 людей.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies