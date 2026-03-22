На Чернігівщині росіяни атакували корівник в Корюківському районі

Уночі 22 березня російські окупанти атакували дроному сільгосппідприємство у Корюківському районі на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Протягом дня область атакували ударні безпілотники. Учора зранку ворожий дрон упав на околиці Чернігова, поруч із приватним будинком. На щастя, без руйнувань. У Семенівці на Новгород-Сіверщині через вибух "молнії" пошкоджений будинок", – зазначає начальник ОВА.

Сьогодні вночі ворожі "герані" вдарили по селу в Корюківському районі. Під ударом опинилося сільгосппідприємство. Ворог вдарив по корівнику, унаслідок чого одна корова загинула.

Пожежу на місці удару загасили вогнеборці.