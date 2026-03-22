Удар по лікарні в Судані: ВООЗ підтвердила загибель понад 60 людей, серед них діти

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про черговий напад на медичний заклад у Судані.

Внаслідок удару по навчальній лікарні Аль-Дейн у столиці Східного Дарфура в Судані загинули щонайменше 64 людини, серед яких 13 дітей, дві медсестри, один лікар та кілька пацієнтів.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі X.

За словами Гебреїсуса, ще 89 осіб отримали поранення, з них восьмеро – медичні працівники. Удар пошкодив педіатричне, пологове та відділення невідкладної допомоги, унаслідок чого навчальна лікарня Аль-Дейн повністю припинила роботу. Це спричинило критичний збій у наданні життєво необхідних медичних послуг місцевому населенню.

Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус

Гебреїсус наголосив, що ця атака стала частиною ширшої тенденції насильства проти медичної інфраструктури в країні. "У результаті цієї трагедії загальна кількість смертей, пов’язаних з атаками на медичні заклади під час війни в Судані, перевищила 2000", – каже він.

За майже три роки конфлікту ВООЗ підтвердила, що 2036 людей було вбито під час 213 нападів на заклади охорони здоров’я, включно з ударом у п’ятницю ввечері по Аль-Деайн.

ВООЗ працює разом з місцевими партнерами, щоб компенсувати втрату медичних спроможностей у регіоні – зокрема, шляхом посилення інших лікарень, розширення можливостей для лікування поранених та забезпечення необхідними медикаментами.

"Медичні заклади не повинні ставати мішенню", – підкреслив очільник ВООЗ і закликав до негайної деескалації конфлікту в Судані.

Минулого року у суданському штаті Південний Кордофан спецпризначенці Сил швидкого реагування (RSF) здійснили напад на населений пункт Калогі, унаслідок якого загинули щонайменше 116 людей. Серед жертв — близько пів сотні дітей.