Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Удар по лікарні в Судані: ВООЗ підтвердила загибель понад 60 людей, серед них діти

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про черговий напад на медичний заклад у Судані.

Удар по лікарні в Судані: ВООЗ підтвердила загибель понад 60 людей, серед них діти
наслідки атаки по лікарні в Судані
Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус

Внаслідок удару по навчальній лікарні Аль-Дейн у столиці Східного Дарфура в Судані загинули щонайменше 64 людини, серед яких 13 дітей, дві медсестри, один лікар та кілька пацієнтів. 

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі X.

За словами Гебреїсуса, ще 89 осіб отримали поранення, з них восьмеро – медичні працівники. Удар пошкодив педіатричне, пологове та відділення невідкладної допомоги, унаслідок чого навчальна лікарня Аль-Дейн повністю припинила роботу. Це спричинило критичний збій у наданні життєво необхідних медичних послуг місцевому населенню.

Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус

Гебреїсус наголосив, що ця атака стала частиною ширшої тенденції насильства проти медичної інфраструктури в країні. "У результаті цієї трагедії загальна кількість смертей, пов’язаних з атаками на медичні заклади під час війни в Судані, перевищила 2000", – каже він. 

За майже три роки конфлікту ВООЗ підтвердила, що 2036 людей було вбито під час 213 нападів на заклади охорони здоров’я, включно з ударом у п’ятницю ввечері по Аль-Деайн.

ВООЗ працює разом з місцевими партнерами, щоб компенсувати втрату медичних спроможностей у регіоні – зокрема, шляхом посилення інших лікарень, розширення можливостей для лікування поранених та забезпечення необхідними медикаментами.

Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус

"Медичні заклади не повинні ставати мішенню", – підкреслив очільник ВООЗ і закликав до негайної деескалації конфлікту в Судані.

Минулого року у суданському штаті Південний Кордофан спецпризначенці Сил швидкого реагування (RSF) здійснили напад на населений пункт Калогі, унаслідок якого загинули щонайменше 116 людей. Серед жертв — близько пів сотні дітей. 

