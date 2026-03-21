Фіцо підтримав Орбана у блокуванні допомоги Україні та виправдав Росію

Він сказав, що у майбутньому Словаччина також може заблокувати виділення коштів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про можливість приєднання до блокування кредиту Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро, передає «Європейська правда».

Глава уряду виступив на захист позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, який наразі сам стримує ухвалення цього фінансового пакета. Свої дії Орбан аргументує зупинкою постачання російської нафти через трубопровід «Дружба». Роберт Фіцо назвав таку політику угорського колеги правильною та додав, що український президент Володимир Зеленський не може впливати на ЄС.

Глава словацького уряду припустив, що у майбутньому Словаччина також може заблокувати виділення коштів, проте не уточнив конкретних обставин для такого кроку.

Фіцо вкотре повторив тезу про те, що робота нафтопроводу «Дружба» припинилася нібито лише через політичні причини та ненависть до Росії.