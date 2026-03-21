WP: Глава МЗС Угорщини роками передавав Москві конфіденційні дані з засідань ЄС

Уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС, пише видання The Washingron Post.

Інформацію журналістам підтвердили кілька чинних та колишніх посадовців європейських служб безпеки.

Витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Колишній очільник угорської служби кіберзахисту Ференц Фреш підтвердив факти успішних кібератак з боку Росії.

За даними європейської розвідки, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час перерв на засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову. У таких розмовах він надавав «прямі звіти» про перебіг дискусій та обговорення можливих рішень.

Один із посадовців безпекових служб зауважив, що через такі дії Москва фактично роками негласно була присутня за столом переговорів на кожній зустрічі Євросоюзу.

Сам Сіярто здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Остання така поїздка відбулася 4 березня цього року, під час якої угорський міністр зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник МЗС Угорщини наразі не надав жодних коментарів щодо оприлюдненої інформації про передачу секретних даних Кремлю.