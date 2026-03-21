ГоловнаПолітика

WP: Глава МЗС Угорщини роками передавав Москві конфіденційні дані з засідань ЄС

Під час перерв на засіданнях ЄС міністр регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову.

керівник МЗС Росії Серій Лавров і Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС, пише видання The Washingron Post

Інформацію журналістам підтвердили кілька чинних та колишніх посадовців європейських служб безпеки. 

Витік інформації відбувався як через прямі контакти угорських високопосадовців, так і завдяки проникненню російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини. Колишній очільник угорської служби кіберзахисту Ференц Фреш підтвердив факти успішних кібератак з боку Росії.

За даними європейської розвідки, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час перерв на засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову. У таких розмовах він надавав «прямі звіти» про перебіг дискусій та обговорення можливих рішень. 

Один із посадовців безпекових служб зауважив, що через такі дії Москва фактично роками негласно була присутня за столом переговорів на кожній зустрічі Євросоюзу.

Сам Сіярто здійснив уже 16 офіційних візитів до Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Остання така поїздка відбулася 4 березня цього року, під час якої угорський міністр зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Очільник МЗС Угорщини наразі не надав жодних коментарів щодо оприлюдненої інформації про передачу секретних даних Кремлю.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies