Зеленський: ми теж працюємо через Telegram в Росії, ми і до нового месенджера Max також доберемося

Президент Володимир Зеленський оцінив, до чого призведуть заборони в Росії соцмереж, відключення мобільного зв'язку, бажання путінського режиму заборонити інтернет в цілому.

"Безумовно, російські спецслужби працювали через Telegram і в Україні. Ми це знаємо, виявляємо, боремось з цим. Так, що стосується нас, скажу відверто — ми також працюємо через Telegram в Росії. Зараз з обмеженням Телеграму в Росії, безумовно, сигнали передавати їх суспільству буде складніше. Але, тим не менш, у мене була доповідь щодо їх мережі нової Max — ну, там ми до Max також доберемося. Відповідні кроки, те що вони роблять — обмежують соцмережі, обмежують мобільний зв'язок — все це для тотального контролю. Розуміємо, що будує Путін в Росії, чи майже вже побудував. Але це такий, знаєте, крок назад, причому крок на сто років назад. Вони, в принципі, можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф і на коней. Ось така цивілізація... Може, в принципі, Путіну це і подобається, може так він відчуває себе знову молодим", – сказав Зеленський.