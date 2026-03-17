Зеленський, Стармер і Рютте обговорили у Лондоні питання ППО, зброї для України та іранську загрозу

Ішлося про термінове постачання ракет для систем ППО та наповнення фінансової програми PURL.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як ідеться на сайті глави держави, ключовою метою переговорів у тристоронньому форматі стала координація зусиль для зміцнення обороноздатності України та безпеки всієї Європи.

Однією з головних тем обговорення був розвиток спільного виробництва озброєння.

Лідери домовилися посилювати взаємодію в оборонно-промисловій галузі, щоб забезпечити українську армію та європейських союзників необхідними ресурсами. Особливу увагу приділили питанню протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про термінове постачання ракет для систем ППО та наповнення фінансової програми PURL новими внесками для зміцнення українського неба.

Окремим блоком переговорів стала ситуація навколо війни в Ірані та її прямий вплив на європейську безпеку. Зеленський, Стармер і Рютте проаналізували ризики, які несе цей конфлікт для стабільності регіону. Британський прем’єр та очільник Альянсу запевнили, що попри нові глобальні виклики, увага світу залишатиметься сфокусованою на підтримці України та досягненні справедливого миру.

Учасники зустрічі також наголосили на важливості якнайшвидшого виконання рішень, які партнери ухвалили під час останнього засідання у форматі «Рамштайн».