Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський, Стармер і Рютте обговорили у Лондоні питання ППО, зброї для України та іранську загрозу

Ішлося про термінове постачання ракет для систем ППО та наповнення фінансової програми PURL.

зустріч Володимира Зеленського, Марка Рютте і Кіра Стармера
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

Як ідеться на сайті глави держави, ключовою метою переговорів у тристоронньому форматі стала координація зусиль для зміцнення обороноздатності України та безпеки всієї Європи.

Однією з головних тем обговорення був розвиток спільного виробництва озброєння. 

Лідери домовилися посилювати взаємодію в оборонно-промисловій галузі, щоб забезпечити українську армію та європейських союзників необхідними ресурсами. Особливу увагу приділили питанню протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про термінове постачання ракет для систем ППО та наповнення фінансової програми PURL новими внесками для зміцнення українського неба.

Окремим блоком переговорів стала ситуація навколо війни в Ірані та її прямий вплив на європейську безпеку. Зеленський, Стармер і Рютте проаналізували ризики, які несе цей конфлікт для стабільності регіону. Британський прем’єр та очільник Альянсу запевнили, що попри нові глобальні виклики, увага світу залишатиметься сфокусованою на підтримці України та досягненні справедливого миру.

Учасники зустрічі також наголосили на важливості якнайшвидшого виконання рішень, які партнери ухвалили під час останнього засідання у форматі «Рамштайн».

  • Лідери Європи неодноразово запевняли Україну, що попри війну на Близькому Сході підтримка України не зменшиться.
Читайте також
