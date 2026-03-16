FT: Трамп пригрозив НАТО "поганим майбутнім" у випадку відмови допомогти розблокувати Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо союзники США не допоможуть відкрити Ормузьку протоку під час війни з Іраном.

Про це американський президент заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

За словами президента, країни, що отримують вигоду від цієї протоки, мають допомогти забезпечити її безпеку. Він наголосив, що економіки Європи та Китаю значно більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж США. Американський лідер також попередив, що відсутність підтримки з боку союзників може негативно вплинути на майбутнє НАТО. Він висловив сумнів, що партнери по альянсу справді готові допомогти Вашингтону, нагадавши, що США підтримували Україну, хоча вона знаходиться «за тисячі миль» від Америки.

Президент уточнив, що союзники могли б надати різні види допомоги, зокрема кораблі для розмінування, оскільки європейські країни мають їх більше, ніж США. Крім того, він припустив можливість участі спеціальних військових підрозділів для ліквідації іранських сил, які використовують безпілотники та морські міни в районі Перської затоки.

Трамп також заявив, що очікує допомоги від Китаю, який отримує значну частину нафти через цю протоку. Він зазначив, що хоче почути позицію Пекіна ще до запланованого наприкінці місяця саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Якщо цього не станеться, поїздка може бути відкладена.

Також Трамп незадоволений реакцією Великої Британії. За його словами, Кір Стармер спочатку не хотів відправляти військові кораблі, а погодився зробити це лише після того, як основну небезпеку з боку Ірану було усунуто.

За словами Трампа, американські та ізраїльські удари за останні два тижні майже повністю знищили військовий потенціал Ірану, і Тегеран тепер здатний лише "створювати локальні проблеми", наприклад, встановлювати морські міни.

Водночас він попередив, що США готові завдати нових ударів по острову Харк – ключовому іранському нафтовому експортному хабу. Лідар Штатів заявив, що американські сили можуть атакувати нафтову інфраструктуру Ірану «за п’ять хвилин», якщо це буде потрібно.

Президент також прокоментував повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану розвідувальними даними. Трамп заявив, що не може це підтвердити, але зауважив, що США самі допомагали Україні, тому подібні звинувачення є складними з точки зору взаємних претензій.