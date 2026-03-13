Україна та Молдова скоординувались через забруднення Дністра після російської атаки

Після атаки РФ на Дністровську ГЕС Україна та Молдова скоординували дії для захисту Дністра.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

На позачерговому засіданні Комісії з охорони басейну річки Дністер сторони обговорили спільні заходи з локалізації наслідків забруднення, захисту водних ресурсів та мінімізації ризиків по обидва боки кордону.

Україна та Молдова також домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити терористичні дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра.

Сторони домовились про посилений моніторинг у зоні впливу, проведення додаткових досліджень води на вміст нафтопродуктів та інших хімічних речовин, а також про встановлення загороджувальних бонів, використання сорбентів і скімерів, щоб стримати поширення забруднюючих речовин вниз за течією.