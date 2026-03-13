Наступного тижня у Брюсселі відбудеться черговий «енергетичний Рамштайн», на якому Україна говоритиме із партнерами про додаткову підтримку.

Про це сказав у виступі перед Верховною Радою віцепрем’єр-міністр-міністр енергетики Денис Шмигаль. «Для того, аби відновити, захистити і модернізувати нашу енергетику, маємо на цей рік дуже амбітний план – залучити близько 5 мільярдів євро від міжнародних партнерів. Україна запропонувала також новий формат координації – так званий "енергетичний Рамштайн"», – зазначив Шмигаль і додав, що він базується на трирівневій системі управління:

перше – політичний рівень у формі міністерських зустрічей;

друге – операційний центр системи у формі секретаріату;

третє – це Delivery Unit, який забезпечує результат.

«Партнери тепер чітко знають, краще розуміють наші головні потреби, наші головні пріоритети. Довіра – це ключове в цьому випадку, і зараз ми бачимо новий рівень такої довіри, що конвертується у допомогу для нашої енергетики. Вже наступного тижня відбудеться черговий енергетичний Рамштайн у Брюсселі, де ми будемо говорити з усіма міністрами про додаткову підтримку», – розповів міністр.

Він також сказав, що Україна працює над збільшенням пропускної спроможності для імпорту електроенергії з Європи. Зараз вона складає 2,45 ГВт, амбітна мета на найближчі роки – довести цей показник до 3,5 і вище ГВт.