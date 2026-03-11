Верховна Рада провалила законопроєкт з пакету Ukraine Facility

Ukraine Facility – це програма фінансування від Євросоюзу в обмін на реформи.

Верховна Рада провалила ухвалення законопроєкту, що входив до пакету Ukraine Facility. За документ “Про внесенння змін до проєкту закону «Про органи самоорганізації населення» щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення” не знайшли мінімально необхідної кількості голосів, стало відомо з трансляції.

Закон відхилено. Комітет державної влади в грудні в Facebook пояснював, що документ пропонує:

уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;

привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;

узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;

встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;

заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;

спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;

унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;

уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;

розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;

уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;

надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;

посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;

визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;

запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;

посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.

“Доопрацьована до другого читання редакція законопроекту передбачає комплексне оновлення правового регулювання діяльності органів самоорганізації населення, порядку їх створення та припинення діяльності шляхом викладення Закону України «Про органи самоорганізації населення» в новій редакції, що була напрацьована Робочою групою Комітету за участі народних депутатів України, представників органів державної влади, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, науковців, вітчизняних експертів”, – пояснювали в профільному комітеті.