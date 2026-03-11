Урсула Фон дер Ляєн: повернення до російських викопних енергоносіїв після війни з Іраном було б стратегічною помилкою

Заява пролунана на тлі боротьби Європи з нестабільністю цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що повернення до російських викопних енергоносіїв після війни з Іраном стало б «стратегічною помилкою», передає The Wall Street Journal.

Під час дебатів у Європейському парламенті в Страсбурзі у середу фон дер Ляєн повідомила, що ціни на газ зросли на 50%, а на нафту — на 27%.

За її словами, конфлікт з Іраном за 10 днів обійшовся європейським платникам податків у додаткові 3 млрд євро на імпорт викопного палива: «Це ціна нашої залежності».

«У нинішній кризі дехто стверджує, що ми повинні відмовитися від нашої довгострокової стратегії і навіть повернутися до російських викопних енергоносіїв. Це була б стратегічна помилка. Це зробило б нас більш залежними, більш вразливими і слабшими», — додала фон дер Ляєн.

Її заява пролунала після того, як напередодні очільниця Єврокомісії пообіцяла виділити 200 млн євро на підтримку приватних інвестицій в інноваційні ядерні технології, а також оголосила про ініціативу Єврокомісії щодо збільшення інвестицій у європейську чисту енергетику та зниження цін на енергію.

У вівторок єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс також заявив, що пом’якшення санкцій проти російської нафти посилило б здатність Росії вести війну в Україні та підірвало б цілі США щодо Ірану.