Лозинський: спецдільниці для військових на перших повоєнних виборах будуть лише в виняткових випадках

Під час перших повоєнних виборів в Україні спеціальні виборчі дільниці можливі для військовослужбовців, які перебуватимуть безпосередньо поблизу лінії розмежування і не матимуть можливості приїхати на звичайні дільниці. Такий механізм планують застосовувати лише у виняткових випадках і з кількома рівнями перевірки, щоб уникнути можливих маніпуляцій.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів військовий і народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський, який очолює парламентську підгрупу з питань виборчих прав військовослужбовців.

За його словами, базовий принцип залишається незмінним: більшість військових голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях разом із цивільними громадянами – так само, як це відбувалося до повномасштабної війни.

«Абсолютна більшість військовослужбовців, які будуть у пунктах постійної дислокації, голосуватимуть на звичайних дільницях», – пояснив Лозинський.

Водночас парламентська робоча група готує механізм на випадок, якщо частина підрозділів після завершення війни залишатиметься безпосередньо біля лінії розмежування або в районах виконання завдань. У таких ситуаціях може бути фізично неможливо організувати підвезення військових до звичайних дільниць.

Саме для таких випадків і розглядають створення спеціальних виборчих дільниць.

«Ми повинні бути реалістами. Якщо підрозділ перебуває безпосередньо біля лінії розмежування і немає можливості організувати логістику до звичайної дільниці, тоді може створюватися спеціальна дільниця. Але у виключних випадках», – сказав депутат.

Щоб уникнути зловживань, рішення про створення таких дільниць пропонують ухвалювати через багаторівневу процедуру. Спочатку ініціатива має виходити від командира військової частини, який оцінює ситуацію на місці та подає аргументоване обґрунтування.

Після цього інформацію перевірятиме Міністерство оборони. Саме воно має підтвердити, що підрозділ справді перебуває в районі виконання завдань і не може організовано прибути на звичайну дільницю.

Остаточне рішення про створення спеціальної дільниці ухвалюватиме Центральна виборча комісія.

Лозинський наголосив, що така багаторівнева система має мінімізувати ризики маніпуляцій і появи так званих мертвих душу списках виборців.

«Ми намагаємося зробити так, щоб було кілька рівнів перевірки – командир частини, Міністерство оборони і ЦВК. Саме для того, щоб мінімізувати ризики зловживань», – зазначив він.

За словами депутата, спецдільниці розглядаються лише як винятковий інструмент для тих підрозділів, які фізично не зможуть проголосувати на звичайних дільницях. Основною ж моделлю голосування для військовослужбовців залишиться участь у виборах за місцем дислокації разом із цивільними виборцями.

Контекст

Росія вимагає проведення виборів в України, однак торік про їх необхідність заявила і американська адміністрація. Вашингтон хоче, аби Україна провела президентські вибори.

Аби продемонструвати партнерам готовність до демократичних виборів створили групу, що напрацьовує законодавчі зміни. Конституція проведення виборів під час війни прямо не забороняє, однак про це йдеться в законі "Про правовий режим воєнного стану".

Нещодавно ЦВК опублікувала свої пропозиції стосовно проведення виборів, в яких йдеться, що вони рекомендовані через пів року після завершення воєнного стану.

Україна наголошує, що готова до виборів за умови припинення вогню, бо безпека є головною. Також належить вирішити питання голосування людей, які виїхали з України, та військовослужбовців.

Штати хочуть, аби президентські вибори відбулися до літа.

Згодом президент Зеленський сказав, що Україна готова провести вибори президента, якщо буде припинення вогню терміном на два місяці. Він сказав: "якщо ми можемо отримати два місяці припинення вогню для виборів – я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути його до шляху, який він не підтримує і навіть люди не підтримують – провести вибори під час війни. Тому що припинення вогню на два місяці – це не закінчення війни".