Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Клименко: поліція не затримала політтехнолога Петрова, бо немає підстав

Міністр внутрішніх справ прокоментував ситуацію з політтехнологом, який отримав бронювання завдяки працевлаштуванню на кладовищі. 

Участь поліції в мобілізаційних заходах чітко врегульована. Поліцейські беруть участь в оповіщенні громадян на запит Територіальних центрів комплектування, а також, за наявності підстав, здійснюють адміністративне затримання і доставлення ухилянтів до ТЦК.

Поліція зобов’язана доставляти до центрів комплектування тих, хто порушив мобілізаційне законодавство. А адмінпротоколи за порушення цього законодавства складають лише співробітники ТЦК, сказав 10 березня під час виступу в Верховній Раді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства або, як його називають, статус у розшуку”, – сказав міністр, пояснивши, що вона лише виявляє людей, в яких уже є цей статус.

Також Клименко прокоментував питання Володимира Пєтрова, який був заброньований через працевлаштування на Національному меморіальному військовому кладовищі. 

"Особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу, з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чого поліція його не затримує, є логічна відповідь: очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає", – сказав міністр. 

Ігор Клименко сказав, що позиція МВС чітка – закон має діяти однаково для всіх, попри статус, професію чи публічність. 

Контекст

  • Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо ймовірних фейкових бронювань у Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Калмикова заявила про службове розслідування.

  • Підставою для розслідування стали повідомлення в медіа, у яких йшлося про те, що політтехнолог, співведучий YouTube-каналу “Ісландія” Володимир Петров начебто є співробітником Національного військового меморіального кладовища та має бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року.

  • Зрештою з’ясувалося, що на кладовищі він справді був влаштований. Петрова звільнили на підстав його ж заяви. 

