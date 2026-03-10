Клименко: поліція не затримала політтехнолога Петрова, бо немає підстав

Міністр внутрішніх справ прокоментував ситуацію з політтехнологом, який отримав бронювання завдяки працевлаштуванню на кладовищі.

Участь поліції в мобілізаційних заходах чітко врегульована. Поліцейські беруть участь в оповіщенні громадян на запит Територіальних центрів комплектування, а також, за наявності підстав, здійснюють адміністративне затримання і доставлення ухилянтів до ТЦК.

Поліція зобов’язана доставляти до центрів комплектування тих, хто порушив мобілізаційне законодавство. А адмінпротоколи за порушення цього законодавства складають лише співробітники ТЦК, сказав 10 березня під час виступу в Верховній Раді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства або, як його називають, статус у розшуку”, – сказав міністр, пояснивши, що вона лише виявляє людей, в яких уже є цей статус.

Також Клименко прокоментував питання Володимира Пєтрова, який був заброньований через працевлаштування на Національному меморіальному військовому кладовищі.

"Особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу, з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чого поліція його не затримує, є логічна відповідь: очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає", – сказав міністр.

Ігор Клименко сказав, що позиція МВС чітка – закон має діяти однаково для всіх, попри статус, професію чи публічність.

Контекст