Клименко: поліція не затримала політтехнолога Петрова, бо немає підстав

Участь поліції в мобілізаційних заходах чітко врегульована. Поліцейські беруть участь в оповіщенні громадян на запит Територіальних центрів комплектування, а також, за наявності підстав, здійснюють адміністративне затримання і доставлення ухилянтів до ТЦК.
Поліція зобов’язана доставляти до центрів комплектування тих, хто порушив мобілізаційне законодавство. А адмінпротоколи за порушення цього законодавства складають лише співробітники ТЦК, сказав 10 березня під час виступу в Верховній Раді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Національна поліція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства або, як його називають, статус у розшуку”, – сказав міністр, пояснивши, що вона лише виявляє людей, в яких уже є цей статус.
Також Клименко прокоментував питання Володимира Пєтрова, який був заброньований через працевлаштування на Національному меморіальному військовому кладовищі.
"Особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу, з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чого поліція його не затримує, є логічна відповідь: очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає", – сказав міністр.
Ігор Клименко сказав, що позиція МВС чітка – закон має діяти однаково для всіх, попри статус, професію чи публічність.
Контекст
-
Верховна Рада викликала міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо ймовірних фейкових бронювань у Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище". Калмикова заявила про службове розслідування.
-
Підставою для розслідування стали повідомлення в медіа, у яких йшлося про те, що політтехнолог, співведучий YouTube-каналу “Ісландія” Володимир Петров начебто є співробітником Національного військового меморіального кладовища та має бронювання від мобілізації до 21 січня 2026 року.
-
Зрештою з’ясувалося, що на кладовищі він справді був влаштований. Петрова звільнили на підстав його ж заяви.