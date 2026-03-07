NBC: Трамп приватно виявляє серйозний інтерес до розміщення невеликого контингенту військ США в Ірані

Президент США Дональд Трамп приватно висловлював серйозну зацікавленість у розміщенні американських військ на території Ірану. Про це NBC повідомили два чинні американські чиновники, один колишній чиновник США та ще одна людина, обізнана з перебігом обговорень.

За словами джерел, Трамп обговорював ідею введення сухопутних військ із помічниками та республіканськими політиками поза межами Білого дому. При цьому він описував своє бачення повоєнного Ірану, у якому іранський уран буде під контролем, а США співпрацюватимуть із новим іранським режимом у видобутку нафти — подібно до нинішньої моделі співпраці США з Венесуелою.

Втім, за словами співрозмовників, президентські коментарі не стосувалися масштабного наземного вторгнення в Іран. Йшлося радше про можливість розміщення невеликого контингенту американських військових для виконання конкретних стратегічних місій. Водночас Трамп поки не ухвалював жодних рішень і не віддавав наказів щодо введення сухопутних сил.

Публічно Трамп не виключав можливості появи американських «чобіт на землі» в Ірані, хоча поки що війна обмежується повітряною кампанією. Його приватні розмови свідчать, що президент може бути більш готовим розглядати такий крок, ніж це випливає з його публічних заяв. Введення американських військ на територію Ірану могло б значно розширити масштаб війни та підвищити ризики для американських сил.

За даними Пентагону, від початку війни, яка стартувала в суботу, шість американських військовослужбовців загинули, ще 18 були поранені внаслідок іранських контратак.

За словами джерел, Трамп пояснював своїм помічникам і республіканським політикам, що ідеальним результатом для нього є сценарій, подібний до нинішніх відносин США і Венесуели після захоплення американськими спецпідрозділами Ніколаса Мадуро в січні. Після цього США підтримали нового президента — Дельсі Родрігес — за умови проведення політики, вигідної Вашингтону, зокрема щодо використання венесуельської нафтовидобувної галузі.

В інтерв’ю New York Post цього тижня Трамп сказав: «Я не нервую щодо “чобіт на землі”. Інші президенти виключали такий варіант, а я кажу: “ймовірно, вони не знадобляться”, але якщо будуть потрібні — то можуть бути використані».