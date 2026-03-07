Орбан зігнав мітинг під посольство України в Будапешті

Біля будівлі українського посольства у Будапешті прихильники угорської партії "Фідес" та прем'єра Віктора Орбана провели мітинг з антиукраїнськими гаслами.

Як пише видання Index, близько сотні учасників тримали у руках плакати, на яких лідера опозиції Петера Мадяра зобразили "маріонеткою Зеленського", а самого Президента України прирівнювали до Саддама Хусейна.

На заході виступив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, який звинуватив Україну у "спробах втягнути Угорщину у безнадійну війну", назвав мобілізацію "відкритим полюванням на вулицях, яке зачіпає і угорців", а також назвав припинення роботи нафтопроводу "Дружба" нафтовою блокадою, "здійсненою у координації з Брюсселем і опозицією".

Сіярто заявив, що в Угорщині не буде проукраїнської влади і проукраїнського прем'єра - хоча опитування пророкують поразку Орбану і перемогу лояльнішому до Києва Петеру Мадяру.

На мітингу також згадували "українську мафію", посилаючись на погрози Володимира Зеленського Орбану, та кричали про те, що Україна нібито прорахувалася із зупинкою постачання нафти до Угорщини, бо та встигла заповнити сховища і домовитися про альтернативу.