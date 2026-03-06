«Він насправді недостатньо розумний»: Трамп заявив, що Такер Карлсон не має стосунку до руху MAGA

Кореспондент ABC News Джонатан Карл повідомив, що в інтерв’ю президент Дональд Трамп відповів на критику Такера Карлсона, який назвав війну США та Ізраїлю з Іраном «абсолютно огидною і злою».

За словами Трампа, Карлсон не має стосунку до руху MAGA (Make America Great Again – Зробимо Америку знову великою).

«Такер збився зі шляху. Я зрозумів це вже давно, і він не MAGA. MAGA рятує нашу країну. MAGA знову робить нашу країну великою. MAGA — це “Америка понад усе”, і Такер не має нічого спільного з цим. І Такер насправді недостатньо розумний, щоб це зрозуміти», — сказав Трамп.

Нагадаємо, що колишній ведучий прореспубліканського телеканалу FoxNews, а нині блогер Такер Карлсон був великим прихильником Трампа. Крім того, має проросійську позицію у питанні війни в Україні.

Карлсон відомий критикою ліберальної та імміграційної політики США. Його позиції часто збігаються з ідеями руху MAGA.

У лютому 2024 року Такер Карлсон узяв інтерв’ю у Путіна в Москві. Це було перше інтерв’ю російського диктатора західному журналісту після початку великої війни в Україні, тому воно викликало міжнародний резонанс.