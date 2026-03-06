ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
«Я вигнав їх як собак»: Трамп звільнив Anthropic через відмову надати Пентагону необмежений доступ до ШІ-технології

Президент також підкреслив свою підтримку міністра оборони Піта Гегсета.

«Я вигнав їх як собак»: Трамп звільнив Anthropic через відмову надати Пентагону необмежений доступ до ШІ-технології
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico розповів, що втрутився у дедалі гострішу суперечку між Пентагоном і компанією Anthropic (розробник моделі штучного інтелекту Claude) через відмову стартапу надати військовим необмежений доступ до своєї технології.

«Ну, я звільнив Anthropic. У Anthropic проблеми, бо я вигнав їх як собак, тому що вони не мали так чинити», — сказав він.

Він також підкреслив свою підтримку міністра оборони Піта Гегсета.

«Ви бачите, як добре працює Піт, і бачите, як добре працюють військові. У нас неймовірна армія. Тепер це бачить увесь світ. Я створив цю армію під час свого першого терміну, а тепер використовую її під час другого», — сказав він.

Нагадаємо, що у США виник конфлікт між Пентагоном і компанією Anthropic, яка розробляє модель штучного інтелекту Claude. Причиною стала відмова компанії надати військовим необмежений доступ до своєї технології та зняти етичні обмеження, зокрема щодо використання AI для масового стеження або автономної зброї.

Після цього Пентагон розірвав контракт із Anthropic і фактично припинив співпрацю. 

Натомість OpenAI (розробник ChatGPT) швидко уклала нову угоду з Міністерством оборони США. Її моделі планують використовувати у військових системах — насамперед для аналізу розвідданих, планування операцій і підтримки ухвалення рішень.

Втім ця угода призвела до критики OpenAI серед користувачів і масової відмови від використання ChatGPT. У результати чат-бот Claude від Anthropic піднявся на перше місце в рейтингу Apple App Store, обігнавши ChatGPT. Через це компанія OpenAI заявила, що змінить поспіхом укладену угоду з Пентагоном – заборонять масове стеження.

