У Великій Британії заарештували чоловіків, яких підозрюють у допомозі іранським шпигунам

Затримали чотирьох чоловіків віком від 22 до 55 років.

Британська поліція заарештувала чотирьох чоловіків за законом про національну безпеку за підозрою у сприянні іноземній розвідці Ірану.

Про це пише Bloomberg.

Розслідування пов’язане з імовірним стеженням за єврейськими об’єктами та громадами в Лондоні, повідомила Служба столичної поліції.

Співробітники підрозділів з боротьби з тероризмом вранці в п’ятницю затримали одного громадянина Ірану та трьох осіб з подвійним британсько-іранським громадянством. Обшуки проходять за адресами в районах Барнет, Вемблі та Вотфорд.

Затримані чоловіки віком від 22 до 55 років перебувають під вартою разом із ще шістьма чоловіками, яких також затримали за підозрою у сприянні правопорушнику.

Арешти відбулися на тлі війни на Близькому Сході, що почалася після атак США та Ізраїлю на Іран, яка вже порушила глобальні морські перевезення та дестабілізувала енергетичні ринки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна не братиме участі в наступальних ударах проти Ірану. Водночас Стармер дозволив США використовувати британські авіабази для нанесення оборонних ударів по іранських ракетних складах.