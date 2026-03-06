У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСвіт

Євроюст: У справі про вибухи посилок у Європі в 2024 році фігурує понад два десятки підозрюваних

Виконавців диверсій вербували в Росії, Латвії, Естонії, Литві й Україні.

Євроюст: У справі про вибухи посилок у Європі в 2024 році фігурує понад два десятки підозрюваних
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Європейські правоохоронні органи заявили, що ідентифікували 22 особи, причетні до серії вибухів посилок у Європі у 2024 році, передає Ruters

У міжнародному розслідуванні спецслужби підозрюють у причетності до атак російську військову розвідку (ГРУ).

Вибухи сталися на кур’єрських складах у Британії, Німеччині та Польщі. Слідчі припускають, що це була перевірка плану Росії щодо підриву вантажних рейсів до США. Москва традиційно заперечує звинувачення в диверсіях.

За даними Євроюсту, спільна група детективів із Німеччини, Польщі, Нідерландів, Британії та Литви виявила підозрюваних у Литві та Польщі. Виконавців вербували з Росії, Латвії, Естонії, Литви та України, часто це були люди у вразливому соціально-економічному становищі, повідомило відомство.

Заступник генпрокурора Литви Артурас Урбеліс заявив, що п'ятеро підозрюваних (громадяни РФ, України та Литви) постануть перед судом за звинуваченням у тероризмі. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. 

Слідство встановило, що у липні 2024 року з Вільнюса відправили чотири посилки зі саморобними запалювальними пристроями. Одна з них загорілася в аеропорту Лейпцига перед завантаженням у літак до Британії, друга вибухнула у вантажівці в Польщі, третя — на складі DHL у Бірмінгемі. Четверта посилка в Польщі не спрацювала через несправність.

Також виявилио два «тестові пакунки», відправлені до США та Канади, і ще дві посилки в Амстердамі. Британська поліція продовжує розслідування інциденту в Бірмінгемі.

  • У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень ішлося, що Росія різко посилила диверсійні операції в Європі, спрямовані на критично важливу інфраструктуру. Із 2023 року кількість таких дій зросла приблизно вчетверо.
  • Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до вторгнення в Україну. Це змусило російські спецслужби вдаватися до операцій через посередників або найманців. З 2022 року та вислання сотень розвідників з європейських столиць РФ дуже ефективно вербує громадян третіх країн онлайн для обходу європейських контррозвідувальних заходів.
  • Тим часом вербувальники та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу "Вагнер", стали головним каналом для організації Кремлем диверсійних атак у Європі.
  • Британська поліція теж заявляла, що російське ГРУ причетне до серії пожеж у Європі в 2024-му.
﻿
