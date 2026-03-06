Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Власниками дипломатичних і службових паспортів Грузії для в’їзду до ЄС тепер знадобиться віза

Це перший випадок застосування посиленого механізму призупинення візового режиму після схвалення державами-членами ЄС.

Власниками дипломатичних і службових паспортів Грузії для в’їзду до ЄС тепер знадобиться віза
КПП Грузії
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія 6 березня призупинила дію безвізового режиму для власників дипломатичних, службових та офіційних паспортів Грузії. 

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Відтепер для в’їзду до Шенгенської зони з офіційною метою їм потрібна віза. Це перший випадок застосування посиленого механізму призупинення візового режиму після схвалення державами-членами ЄС.

Рішення ухвалили у відповідь на «навмисне та стійке порушення Грузією зобов’язань» у сфері демократії та основоположних прав. У Єврокомісії зазначили, що дії грузинської влади з жовтня 2024 року, зокрема, придушення протестів, тиск на опозицію та незалежні медіа, порушують міжнародні правові стандарти. Також Грузія відмовилася узгоджувати свою візову політику з політикою ЄС.

Разом із рішенням про призупинення безвізу схвалили і рекомендації для консульств та прикордонників. Вони передбачають посилену перевірку всіх громадян Грузії, які перетинають зовнішні кордони ЄС. Представники влади Грузії зобов’язані використовувати дипломатичні або службові паспорти для офіційних поїздок; невиконання цієї вимоги може призвести до заборони в’їзду. Під час оформлення віз державам-членам рекомендовано проводити ретельні співбесіди та перевіряти дані через національні та європейські бази (VIS, SIS та систему в’їзду-виїзду EES).

Тимчасове призупинення безвізу триватиме 12 місяців — до 6 березня 2027 року. Якщо грузинська влада не вирішить проблеми з верховенством права, дію обмежень можуть продовжити до 24 місяців або розширити на всіх громадян Грузії.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies