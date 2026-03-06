Європейська комісія 6 березня призупинила дію безвізового режиму для власників дипломатичних, службових та офіційних паспортів Грузії.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Відтепер для в’їзду до Шенгенської зони з офіційною метою їм потрібна віза. Це перший випадок застосування посиленого механізму призупинення візового режиму після схвалення державами-членами ЄС.

Рішення ухвалили у відповідь на «навмисне та стійке порушення Грузією зобов’язань» у сфері демократії та основоположних прав. У Єврокомісії зазначили, що дії грузинської влади з жовтня 2024 року, зокрема, придушення протестів, тиск на опозицію та незалежні медіа, порушують міжнародні правові стандарти. Також Грузія відмовилася узгоджувати свою візову політику з політикою ЄС.

Разом із рішенням про призупинення безвізу схвалили і рекомендації для консульств та прикордонників. Вони передбачають посилену перевірку всіх громадян Грузії, які перетинають зовнішні кордони ЄС. Представники влади Грузії зобов’язані використовувати дипломатичні або службові паспорти для офіційних поїздок; невиконання цієї вимоги може призвести до заборони в’їзду. Під час оформлення віз державам-членам рекомендовано проводити ретельні співбесіди та перевіряти дані через національні та європейські бази (VIS, SIS та систему в’їзду-виїзду EES).

Тимчасове призупинення безвізу триватиме 12 місяців — до 6 березня 2027 року. Якщо грузинська влада не вирішить проблеми з верховенством права, дію обмежень можуть продовжити до 24 місяців або розширити на всіх громадян Грузії.