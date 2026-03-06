Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: ЄС більше не розглядатиме для України варіанту вступу "авансом"

Так зване "зворотне розширення" отримало різко негативну реакцію з боку низки членів блоку.

ЗМІ: ЄС більше не розглядатиме для України варіанту вступу "авансом"
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Politico, під час робочої вечері послів країн Євросоюзу у Брюсселі члени ЄС дали зрозуміти Єврокомісії, що не підтримують варіанти швидкого вступу України до блоку у форматі "зворотного розширення" чи "авансу".

Низка європейських столиць сформували з цього приводу доволі жорстку позицію. Вони вважають, що Україна чи будь-хто інший з кандидатів на вступ не може приєднатися до ЄС в обхід встановлених процедур та системи прогресу, який базується на виконанні країною вимог. Єврокомісію звинувачують у тому, що вона дала Києву "марні надії".

Будь-які формати "часткового членства" чи вступу з обмеженнями і подальшим поверненням до списку вимог, за словами дипломатів, визнані нежиттєздатними. Тепер від Брюсселя хочуть "повернення до реалістичного сценарію шляху уперед для України".

Раніше Президент України Володимир Зеленський вимагав від керівництва ЄС зафіксувати 2027 рік датою вступу нашої держави до блоку, що вперше обговорювалося в межах мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

﻿
