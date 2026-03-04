Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення ЄС і вступ України

На 4 березня запланована неформальна вечеря для послів держав-членів ЄС, пише «Європейська правда».

Дипломати зберуться у Брюсселі, щоб обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.

До послів долучаться представники Європейської комісії. Говоритимуть і про методологію розширення блоку, і про її можливе реформування, а також проблематику вступу України до ЄС.