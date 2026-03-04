Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСвіт

Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення ЄС і вступ України

Дипломати міркуватимуть над можливою зміною методології розширення блоку.

Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення ЄС і вступ України
прапор ЄС
Фото: З відкритих джерел

На 4 березня запланована неформальна вечеря для послів держав-членів ЄС, пише «Європейська правда».

Дипломати зберуться у Брюсселі, щоб обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.

До послів долучаться представники Європейської комісії. Говоритимуть і про методологію розширення блоку, і про її можливе реформування, а також проблематику вступу України до ЄС.

  • Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
  • В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
  • Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.
﻿
