Посли ЄС проведуть неформальну зустріч, де обговорять питання розширення ЄС і вступ України

На 4 березня запланована неформальна вечеря для послів держав-членів ЄС, пише «Європейська правда».
Дипломати зберуться у Брюсселі, щоб обговорити можливі зміни до методології розширення ЄС.
До послів долучаться представники Європейської комісії. Говоритимуть і про методологію розширення блоку, і про її можливе реформування, а також проблематику вступу України до ЄС.
- Україна розглядає приєднання до ЄС як одну з гарантій безпеки. Наша держава прагне бути технічно готовою до вступу до 2027-го, однак досі не відкриті переговорні кластери.
- В лютому блок передав Україні детальний перелік вимог, за якими оцінюватиметься готовність до вступу.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна в документах про завершення війни вимагає встановити дату вступу до Євросоюзу, аби убезпечити себе від спроб Росії зірвати процес. Цей зрив може відбуватися через країни блоку, що симпатизують Росії.