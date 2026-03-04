Путін пообіцяв Угорщині «стабільні» постачання і ціни на газ та нафту

Володимир Путін і Петер Сіярто у Москві, 4 березня 2026 року

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто поїхав до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним говорити про енергетику, передає видання Telex.

Путін на зустрічі пообіцяв Сіярто звільнити двох військовополонених, які мають українсько-угорське громадянство і воювали на боці ЗСУ. Бійців відправлять до Будапешта літаком угорської делегації.

Також посадовці обговорили енергетичну співпрацю. Сіярто отримав запевнення, що Росія продовжить постачати нафту і газ до Угорщини в колишніх обсягах і за стабільними цінами.

Окрему увагу угорський міністр приділив ситуації з нафтопроводом «Дружба». Він знову звинуватив Україну в блокуванні транзиту нафти, стверджуючи, що це робиться «виключно з політичних причин». При цьому Сіярто жодним чином не згадав, що постачання палива нафтопроводом було зупинено внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.