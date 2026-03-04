NYT: Розвідка Ірану таємно пропонувала американському ЦРУ переговори

Дим піднімається після авіаудару в центрі Тегерана, Іран, 3 березня 2026 року

Уціліле керівництво Ірану спробувало неформально сконтактувати із Вашингтоном. Як повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в розвідці, наступного дня після початку масштабних ударів США та Ізраїлю представники Міністерства розвідки Ірану через посередників звернулися до ЦРУ з пропозицією обговорити умови припинення вогню.

У Білому домі до цієї пропозиції поставилися скептично. Американські посадовці сумніваються, що в умовах хаосу, в якому опинився Тегеран після ліквідації ключових лідерів, іранські представники здатні гарантувати виконання будь-яких домовленостей.

Крім того, за інформацією видання, Ізраїль наполегливо закликає США ігнорувати цей запит. Він прагне продовжувати операцію протягом кількох тижнів, щоб завдати максимальної шкоди військовому потенціалу Ірану або домогтися повного колапсу чинного режиму.

Президент США Дональд Трамп раніше фактично відкинув можливість переговорів, написавши в соцмережах, що для діалогу вже «занадто пізно». Спілкуючись із журналістами, він поскаржився, що більшість іранських посадовців, яких США розглядали як потенційних партнерів для переговорів, уже вбиті.

Водночас президент США натякнув на бажаний сценарій завершення конфлікту, навівши як приклад Венесуелу. Там після захоплення Ніколаса Мадуро США змусили його наступника передати контроль над експортом нафти під нагляд Вашингтона. Трамп припустив, що за умови припинення ударів вціліле іранське керівництво могло б зберегти частину політичної влади в обмін на повну відмову від ядерної програми та підтримки угруповань на кшталт «Хезболли».

Аналітики попереджають, що стратегія Трампа може зіткнутися з серйозними проблемами. Найперше Іран ризикує втратити контроль над регіонами, де проживають етнічні меншини (наприклад, курди), що може призвести до громадянської війни за сценарієм Лівії чи Сирії.

Крім того, пошук «поміркованих» представників у лавах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) може бути марним - через їхню ідеологічну радикальність.