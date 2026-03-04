Влада оприлюднить цільові показники економічного зростання, оборонний бюджет та план розвитку на наступні п'ять років.

У Китаї сьогодні розпочалися “Дві сесії” – масштабні політичні збори, на яких влада оприлюднить цільові показники економічного зростання, оборонний бюджет та план розвитку на наступні п'ять років.

Аналітики припускають, що Пекін не відхилятиметься від поточного курсу, попри необхідність реформ. На зустрічах у Будинку народних зібрань головує китайський лідер Сі Цзіньпін. Там фактично затвердять рішення, вже ухвалені лідером та Комуністичною партією.

Ключовою подією політичних зборів стане 15-й п’ятирічний план для КНР. Заходи розпочалися із засідання Народної політичної консультативної ради Китаю.

Завтра прем’єр Лі Цян відкриє другу частину зборів – сесію Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), де оголосить економічні цілі країни.

Серед першочергових проблем, які потребують вирішення є повільне внутрішнє споживання та скорочення та старіння населення. Лідери Китаю пообіцяли стимулювати попит через потужні інновації. Однак скептично налаштовані аналітики вважають, що ці заходи залишаться підпорядкованими політиці безпеки Сі та зміцненню його влади.

У ВЗНП повідомили, що законодавці також ухвалять закони про догляд за дітьми, соціальну допомогу та медичне страхування.