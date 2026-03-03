Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Новим лідером Ірану став Моджтабу Хаменеї, син загиблого Алі Хаменеї

Його кандидатуру обрали під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї
Фото: Global Look Press

Син Алі Хаменеї, Моджтабу, призначений новим Верховним лідером Ірану.

Про це повідомляє Iran International.

Як пише видання, Іранська асамблея експертів обрала сина Алі Хаменеї, Моджтабу, наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

  • Вранці 28 лютого США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду.
  • Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю.
  • Також Нетаньягу заявив, що командири Корпусу вартових ісламської революції та високопосадовці з ядерної галузі були вбиті.
