Новим лідером Ірану став Моджтабу Хаменеї, син загиблого Алі Хаменеї

Син Алі Хаменеї, Моджтабу, призначений новим Верховним лідером Ірану.
Про це повідомляє Iran International.
Як пише видання, Іранська асамблея експертів обрала сина Алі Хаменеї, Моджтабу, наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.
- Вранці 28 лютого США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол. Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет. Він пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду.
- Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув після ударів США та Ізраїлю.
- Також Нетаньягу заявив, що командири Корпусу вартових ісламської революції та високопосадовці з ядерної галузі були вбиті.