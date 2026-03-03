Новим лідером Ірану став Моджтабу Хаменеї, син загиблого Алі Хаменеї

Як пише видання, Іранська асамблея експертів обрала сина Алі Хаменеї, Моджтабу, наступним Верховним лідером під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляє Iran International .

Його кандидатуру обрали під тиском Корпусу вартових ісламської революції.

