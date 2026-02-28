Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол

Президент США закликав іранських силовиків капітулювати і отримати повний імунітет.

Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп закликав іранців повалити уряд держави на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану. 

У відео, опублікованому в соціальних мережах, президент США назвав військову кампанію «масштабною та тривалою». 

«Військові Сполучених Штатів проводять масштабну та безперервну операцію, щоб запобігти цій дуже злій, радикальній диктатурі, яка загрожує Америці та нашим основним інтересам національної безпеки, – заявив Дональд Трамп. – Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти з землею їхню ракетну промисловість».

Він звинуватив Іран у роботі над відновленням своєї ядерної програми після масованих ударів США минулого літа, які, за його попередніми словами, знищили ці об'єкти: «Ми попереджали їх ніколи не відновлювати свої зловмисні прагнення до ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду. Ми намагалися».

Дональд Трамп також попередив, що в ході операції проти Ірану можуть загинути американці: «Іранський режим прагне вбивати. Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати втрати. Це часто трапляється на війні, але ми робимо це не зараз. Ми робимо це заради майбутнього, і це благородна місія».

Звертаючись до народу Ірану, він сказав: «Коли ми закінчимо, візьміть на себе управління своїм урядом. Він буде у вашій владі. Це, ймовірно, буде ваш єдиний шанс на покоління».

Президент США також закликав іранських силовиків капітулювати: «До членів Корпусу вартових Ісламської революції, збройних сил та всієї поліції я сьогодні ввечері звертаюся з промовою: ви повинні скласти зброю та мати повний імунітет, або ж вам загрожує вірна смерть».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у свою чергу заявив, що удари «створять умови для того, щоб мужній іранський народ взяв свою долю у власні руки».

Дональд Трамп контролював початок операції проти Ірану, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. До Трампа приєдналися міністр оборони Піт Хегсет і генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Що відбувається на Близькому Сході

  • Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
  • Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі.
  • Вибухи пролунали у Тегерані та ряді інших міст, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
  • Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
  • Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
  • Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
  • Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.
﻿
