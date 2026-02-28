Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол

Президент Дональд Трамп закликав іранців повалити уряд держави на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, президент США назвав військову кампанію «масштабною та тривалою».

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

«Військові Сполучених Штатів проводять масштабну та безперервну операцію, щоб запобігти цій дуже злій, радикальній диктатурі, яка загрожує Америці та нашим основним інтересам національної безпеки, – заявив Дональд Трамп. – Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти з землею їхню ракетну промисловість».

Він звинуватив Іран у роботі над відновленням своєї ядерної програми після масованих ударів США минулого літа, які, за його попередніми словами, знищили ці об'єкти: «Ми попереджали їх ніколи не відновлювати свої зловмисні прагнення до ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду. Ми намагалися».

Дональд Трамп також попередив, що в ході операції проти Ірану можуть загинути американці: «Іранський режим прагне вбивати. Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати втрати. Це часто трапляється на війні, але ми робимо це не зараз. Ми робимо це заради майбутнього, і це благородна місія».

Звертаючись до народу Ірану, він сказав: «Коли ми закінчимо, візьміть на себе управління своїм урядом. Він буде у вашій владі. Це, ймовірно, буде ваш єдиний шанс на покоління».

Президент США також закликав іранських силовиків капітулювати: «До членів Корпусу вартових Ісламської революції, збройних сил та всієї поліції я сьогодні ввечері звертаюся з промовою: ви повинні скласти зброю та мати повний імунітет, або ж вам загрожує вірна смерть».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у свою чергу заявив, що удари «створять умови для того, щоб мужній іранський народ взяв свою долю у власні руки».

Дональд Трамп контролював початок операції проти Ірану, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. До Трампа приєдналися міністр оборони Піт Хегсет і генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Що відбувається на Близькому Сході