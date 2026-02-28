Дональд Трамп закликав іранців повалити режим аятол

Президент Дональд Трамп закликав іранців повалити уряд держави на тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану.
У відео, опублікованому в соціальних мережах, президент США назвав військову кампанію «масштабною та тривалою».
President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ— The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026
«Військові Сполучених Штатів проводять масштабну та безперервну операцію, щоб запобігти цій дуже злій, радикальній диктатурі, яка загрожує Америці та нашим основним інтересам національної безпеки, – заявив Дональд Трамп. – Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти з землею їхню ракетну промисловість».
Він звинуватив Іран у роботі над відновленням своєї ядерної програми після масованих ударів США минулого літа, які, за його попередніми словами, знищили ці об'єкти: «Ми попереджали їх ніколи не відновлювати свої зловмисні прагнення до ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду. Ми намагалися».
Дональд Трамп також попередив, що в ході операції проти Ірану можуть загинути американці: «Іранський режим прагне вбивати. Життя мужніх американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати втрати. Це часто трапляється на війні, але ми робимо це не зараз. Ми робимо це заради майбутнього, і це благородна місія».
Звертаючись до народу Ірану, він сказав: «Коли ми закінчимо, візьміть на себе управління своїм урядом. Він буде у вашій владі. Це, ймовірно, буде ваш єдиний шанс на покоління».
Президент США також закликав іранських силовиків капітулювати: «До членів Корпусу вартових Ісламської революції, збройних сил та всієї поліції я сьогодні ввечері звертаюся з промовою: ви повинні скласти зброю та мати повний імунітет, або ж вам загрожує вірна смерть».
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у свою чергу заявив, що удари «створять умови для того, щоб мужній іранський народ взяв свою долю у власні руки».
Дональд Трамп контролював початок операції проти Ірану, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. До Трампа приєдналися міністр оборони Піт Хегсет і генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
Що відбувається на Близькому Сході
- Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявляє, що здійснив ракетний удар по військових базах США в Перській затоці у відповідь на масштабний напад США та Ізраїлю на Іран.
- Повідомлялося про вибухи в Бахрейні, Кувейті, ОАЕ та Катарі. За словами офіційних осіб, одна людина загинула через уламки іранської ракети в Абу-Дабі.
- Вибухи пролунали у Тегерані та ряді інших міст, очевидці повідомили про дим, що піднімався з району, де розташований президентський палац.
- Ізраїльські чиновники повідомили ЗМІ, що цілями нападів є високопоставлені керівники іранського режиму та військові, включно з верховним лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї та президентом Масудом Пезешкіяном.
- Вважається, що Хаменеї не перебуває в Тегерані і його доставили у безпечне місце.
- Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кампанія проти Ірану знищить армію країни, ліквідує іранську ядерну програму та призведе до зміни уряду. Він зазначив, що метою нападу є захист американського народу і усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, “жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей”.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що спільна операція Ізраїлю та США проти іранського уряду може “створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у власні руки”.
- Переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана завершилися безрезультатно у п'ятницю, з пропозицією провести подальші обговорення наступного тижня. Трамп заявив, що він “не задоволений” ходом перемовин.