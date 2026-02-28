Трамп вимагає повторного слухання щодо тарифів у Верховному суді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжує критикувати рішення Верховного суду щодо незаконності запроваджених ним митних тарифів проти держав світу.

У власній соцмережі Truth Social республіканець заявив, що судді фактично дозволили компаніям та державам, які роками нібито "обдирали" США, повернути собі сотні мільярдів доларів і продовжувати "грабувати" Америку ще в більших обсягах.

Трамп назвав це "найбільшим в історії незаслуженим виграшем, який впав їм просто на голову". Господар Білого дому висловив впевненість, що Верховний суд "точно не хотів таких наслідків".

Глава держави закликав служителів Феміди провести повторне слухання справи та дати нову юридичну оцінку тарифам - хоча він сам не знає, чи це можливо зробити.