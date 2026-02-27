На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
​Впав відсоток жирів в маслі
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ЄС почав тимчасове застосування угоди з Меркосур після ратифікації Уругваєм та Аргентиною

Уругвай та Аргентина стали перешими країнами, які ратифікували угоду між ЄС та Меркосур.

ЄС почав тимчасове застосування угоди з Меркосур після ратифікації Уругваєм та Аргентиною
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Після ратифікації торговельної угоди між Євросоюзом та парламентами Уругваю та Аргентини почалося її тимчасове застосування.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вчора Уругвай та Аргентина стали першими країнами, які ратифікували угоду між ЄС та Меркосур. Очікується, що Бразилія та Парагвай незабаром зроблять те ж саме. І це дійсно гарна новина, адже свідчить про довіру та прагнення наших партнерів розвивати відносини та забезпечити функціонування цієї знакової угоди", – наголошує фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що угода створює ринок на 720 мільйонів людей, відкриваючи численні можливості для бізнесу та скорочуючи тарифи на мільярди. 

"Це дозволяє нашому малому та середньому бізнесу отримати доступ до ринків і масштабів, про які вони раніше могли лише мріяти. Крім того, це дає Європі стратегічну перевагу першопрохідця у світі гострої конкуренції", – додає президентка Єврокомісії.

У січні Європейська рада уповноважила Єврокомісію тимчасово застосовувати угоду з моменту ратифікації однією з країн Меркосур. 

"Тимчасове застосування за своєю природою є тимчасовим. Повне укладення угоди відбудеться лише після надання згоди Європейським парламентом. Ми продовжимо тісно співпрацювати з усіма інституціями ЄС, державами-членами та зацікавленими сторонами, щоб забезпечити прозорий процес", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Меркосур є однією з найважливіших торговельних угод першої половини XXI століття, відкриваючи нові перспективи для Європи та її партнерів.

