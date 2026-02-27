ЄС почав тимчасове застосування угоди з Меркосур після ратифікації Уругваєм та Аргентиною

Уругвай та Аргентина стали перешими країнами, які ратифікували угоду між ЄС та Меркосур.

Після ратифікації торговельної угоди між Євросоюзом та парламентами Уругваю та Аргентини почалося її тимчасове застосування.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вчора Уругвай та Аргентина стали першими країнами, які ратифікували угоду між ЄС та Меркосур. Очікується, що Бразилія та Парагвай незабаром зроблять те ж саме. І це дійсно гарна новина, адже свідчить про довіру та прагнення наших партнерів розвивати відносини та забезпечити функціонування цієї знакової угоди", – наголошує фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що угода створює ринок на 720 мільйонів людей, відкриваючи численні можливості для бізнесу та скорочуючи тарифи на мільярди.

"Це дозволяє нашому малому та середньому бізнесу отримати доступ до ринків і масштабів, про які вони раніше могли лише мріяти. Крім того, це дає Європі стратегічну перевагу першопрохідця у світі гострої конкуренції", – додає президентка Єврокомісії.

У січні Європейська рада уповноважила Єврокомісію тимчасово застосовувати угоду з моменту ратифікації однією з країн Меркосур.

"Тимчасове застосування за своєю природою є тимчасовим. Повне укладення угоди відбудеться лише після надання згоди Європейським парламентом. Ми продовжимо тісно співпрацювати з усіма інституціями ЄС, державами-членами та зацікавленими сторонами, щоб забезпечити прозорий процес", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Меркосур є однією з найважливіших торговельних угод першої половини XXI століття, відкриваючи нові перспективи для Європи та її партнерів.