США евакуюють частину співробітників посольства в Ізраїлі через загрозу терактів

Громадянам США також рекомендують утриматися від поїздок до смуги Гази та прикордонних районів Ізраїлю з Ліваном і Сирією.

Сполучені Штати дозволили евакуацію частини співробітників свого дипломатичного представництва в Ізраїлі на тлі підвищеної загрози безпеці.

Про це повідомило посольство США в Єрусалимі.

Виїзд дозволили працівникам американського уряду та членам їхніх сімей, які не пов'язані із надзвичайними ситуаціями.

У повідомленні зазначається, що посольство може додатково обмежувати або забороняти поїздки співробітників до окремих районів Ізраїлю, Старого міста Єрусалима та Західного берега без попередження – залежно від розвитку безпекової ситуації.

Також громадянам США рекомендували утриматися від поїздок до смуги Гази, районів поблизу кордонів Ізраїлю з Ліваном і Сирією, а також до прикордонної зони з Єгиптом, за винятком контрольно-пропускного пункту Таба.

У Державному департаменті попередили, що терористичні угруповання продовжують планувати можливі напади в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан і в Газі. За оцінками американської сторони, атаки можуть відбуватися без попередження – зокрема в туристичних локаціях, на транспортних вузлах, ринках і в адміністративних будівлях.

Крім того, через зростання регіональної напруженості можливі перебої з авіасполученням – скасування або скорочення рейсів до та з Ізраїлю. У зв’язку з цим громадянам США радять залишити країну, поки зберігається доступність комерційних рейсів.