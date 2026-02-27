СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСвіт

США евакуюють частину співробітників посольства в Ізраїлі через загрозу терактів

Громадянам США також рекомендують утриматися від поїздок до смуги Гази та прикордонних районів Ізраїлю з Ліваном і Сирією.

США евакуюють частину співробітників посольства в Ізраїлі через загрозу терактів
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати дозволили евакуацію частини співробітників свого дипломатичного представництва в Ізраїлі на тлі підвищеної загрози безпеці. 

Про це повідомило посольство США в Єрусалимі.

Виїзд дозволили працівникам американського уряду та членам їхніх сімей, які не пов'язані із надзвичайними ситуаціями. 

У повідомленні зазначається, що посольство може додатково обмежувати або забороняти поїздки співробітників до окремих районів Ізраїлю, Старого міста Єрусалима та Західного берега без попередження – залежно від розвитку безпекової ситуації.

Також громадянам США рекомендували утриматися від поїздок до смуги Гази, районів поблизу кордонів Ізраїлю з Ліваном і Сирією, а також до прикордонної зони з Єгиптом, за винятком контрольно-пропускного пункту Таба.

У Державному департаменті попередили, що терористичні угруповання продовжують планувати можливі напади в Ізраїлі, на Західному березі річки Йордан і в Газі. За оцінками американської сторони, атаки можуть відбуватися без попередження – зокрема в туристичних локаціях, на транспортних вузлах, ринках і в адміністративних будівлях.

Крім того, через зростання регіональної напруженості можливі перебої з авіасполученням – скасування або скорочення рейсів до та з Ізраїлю. У зв’язку з цим громадянам США радять залишити країну, поки зберігається доступність комерційних рейсів.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies