Reuters: Хорватія обговорює з ЄС, Угорщиною та Словаччиною постачання нафти через нафтопровід Adria

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що країна може постачати нафту до Угорщини та Словаччини через свій трубопровід "Adria", щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба".

За інформацією Reuters, Хорватія вже веде переговори з Угорщиною, Словаччиною та Європейською комісією щодо цього питання.

Пленкович заявив, що трубопровід Adria може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік – цього достатньо, щоб повністю задовольнити потреби як Угорщини, так і Словаччини.

"Хорватія тут як сусід, партнер і друг, щоб забезпечити енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік як Угорщини, так і Словаччини", – зазначив Пленкович.

Нещодавно Європейська комісія заявила, що Хорватія оцінює законність імпорту російської нафти морем для її подальшого транспортування до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria.

Раніше Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.