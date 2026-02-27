​Впав відсоток жирів в маслі
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Reuters: Хорватія обговорює з ЄС, Угорщиною та Словаччиною постачання нафти через нафтопровід Adria

Хорватія оцінює законність імпорту російської нафти морським шляхом для подальшого транспортування через нафтопровід Adria.

Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що країна може постачати нафту до Угорщини та Словаччини через свій трубопровід "Adria", щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба".

За інформацією Reuters, Хорватія вже веде переговори з Угорщиною, Словаччиною та Європейською комісією щодо цього питання.

Пленкович заявив, що трубопровід Adria може транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік – цього достатньо, щоб повністю задовольнити потреби як Угорщини, так і Словаччини.

"Хорватія тут як сусід, партнер і друг, щоб забезпечити енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економік як Угорщини, так і Словаччини", – зазначив Пленкович.

  • Раніше Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. 
