Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Світ

Опитування: у Данії соціал-демократи Фредеріксен наближаються до більшості з лівими партіями

Це вказує на ймовірне завершення майже чотирирічного періоду роботи широкого коаліційного уряду у країні.

Опитування: у Данії соціал-демократи Фредеріксен наближаються до більшості з лівими партіями
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Соціал-демократи прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен наближаються до більшості разом із лівими партіями. Такими є результати нового опитування, пише Reuters.

Це вказує на ймовірне завершення майже чотирирічного періоду роботи широкого коаліційного уряду.

У Данії 24 березня відбудуться дострокові парламентські вибори. Рішення їх провести, ймовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

“Вибори визначатимуть, чи виборці винагородять Фредеріксен за захист статусу Гренландії у складі Данії та міжнародне лідерство, чи критикуватимуть її уряд за нехтування внутрішніми справами, на чому наголошують опоненти”, – зазначає видання.

Два опитування для мовників DR та TV2 показали, що лівий блок на чолі з Фредеріксен здобуває 87-88 місць у 179-місному парламенті Данії. це трохи менше ніж 90 місць, необхідних для більшості.

Правий блок на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном від Ліберальної партії, за прогнозами, здобуде 73 та 77 місць у двох опитуваннях.

У складі парламенту передбачено чотири мандати для Гренландії та Фарерських островів. Ці законодавці зазвичай утримуються від внутрішньої політики Данії, якщо різниця між опонентами буде вкрай малою.

  • Традиційно партії об'єднувалися в лівий та правий блоки, але за результатами виборів 2022 року була створена міжпартійна коаліція у складі “Соціал-демократів”, “Ліберальної партії” та “Помірних” під керівництвом міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, колишнього прем'єр-міністра.
﻿
