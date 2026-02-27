Опитування: у Данії соціал-демократи Фредеріксен наближаються до більшості з лівими партіями

Соціал-демократи прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен наближаються до більшості разом із лівими партіями. Такими є результати нового опитування, пише Reuters.
Це вказує на ймовірне завершення майже чотирирічного періоду роботи широкого коаліційного уряду.
У Данії 24 березня відбудуться дострокові парламентські вибори. Рішення їх провести, ймовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.
“Вибори визначатимуть, чи виборці винагородять Фредеріксен за захист статусу Гренландії у складі Данії та міжнародне лідерство, чи критикуватимуть її уряд за нехтування внутрішніми справами, на чому наголошують опоненти”, – зазначає видання.
Два опитування для мовників DR та TV2 показали, що лівий блок на чолі з Фредеріксен здобуває 87-88 місць у 179-місному парламенті Данії. це трохи менше ніж 90 місць, необхідних для більшості.
Правий блок на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном від Ліберальної партії, за прогнозами, здобуде 73 та 77 місць у двох опитуваннях.
У складі парламенту передбачено чотири мандати для Гренландії та Фарерських островів. Ці законодавці зазвичай утримуються від внутрішньої політики Данії, якщо різниця між опонентами буде вкрай малою.
- Традиційно партії об'єднувалися в лівий та правий блоки, але за результатами виборів 2022 року була створена міжпартійна коаліція у складі “Соціал-демократів”, “Ліберальної партії” та “Помірних” під керівництвом міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, колишнього прем'єр-міністра.