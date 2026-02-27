Опитування: у Данії соціал-демократи Фредеріксен наближаються до більшості з лівими партіями

Це вказує на ймовірне завершення майже чотирирічного періоду роботи широкого коаліційного уряду у країні.

Соціал-демократи прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен наближаються до більшості разом із лівими партіями. Такими є результати нового опитування, пише Reuters.

У Данії 24 березня відбудуться дострокові парламентські вибори. Рішення їх провести, ймовірно, ґрунтується на різкому зростанні підтримки керівної Соціал-демократичної партії Фредеріксен внаслідок погроз президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

“Вибори визначатимуть, чи виборці винагородять Фредеріксен за захист статусу Гренландії у складі Данії та міжнародне лідерство, чи критикуватимуть її уряд за нехтування внутрішніми справами, на чому наголошують опоненти”, – зазначає видання.

Два опитування для мовників DR та TV2 показали, що лівий блок на чолі з Фредеріксен здобуває 87-88 місць у 179-місному парламенті Данії. це трохи менше ніж 90 місць, необхідних для більшості.

Правий блок на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном від Ліберальної партії, за прогнозами, здобуде 73 та 77 місць у двох опитуваннях.

У складі парламенту передбачено чотири мандати для Гренландії та Фарерських островів. Ці законодавці зазвичай утримуються від внутрішньої політики Данії, якщо різниця між опонентами буде вкрай малою.