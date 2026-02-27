Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану

Сторони обмінялися ударами і заявили про важкі втрати у ворога.

Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".

Як пише BBC, Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей. Натомість в Ісламабаді називають напад з боку сусіда "неспровокованою агресією".

Обидві сторони конфлікту поквапилися заявити про те, що завдали ворогу "важких втрат". При цьому Пакистан повідомив, що може підтвердити загибель 2 солдатів.

Країни, які мають понад 2 тисячі кілометрів спільного кордону, минулоріч у жовтні домовилися про мирну угоду, яка виявилася дуже крихкою: бойові дії періодично спалахували знову, а нинішня ескалація стала найбільшою.