Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану

Сторони обмінялися ударами і заявили про важкі втрати у ворога.

Талібан оголосив про масштабну воєнну операцію проти Пакистану
Кордон між Афганістаном і Пакистаном
Фото: EPA/UPG

Афганістан розпочав обстріли позицій військових Пакистану уздовж спільного кордону двох держав, оголосивши про "масштабну операцію".

Як пише BBC, Талібан стверджує, що його дії є відповіддю на обстріли з боку Пакистану, які відбувалися упродовж тижня і призвели до вбивства 18 людей. Натомість в Ісламабаді називають напад з боку сусіда "неспровокованою агресією". 

Обидві сторони конфлікту поквапилися заявити про те, що завдали ворогу "важких втрат". При цьому Пакистан повідомив, що може підтвердити загибель 2 солдатів. 

Країни, які мають понад 2 тисячі кілометрів спільного кордону, минулоріч у жовтні домовилися про мирну угоду, яка виявилася дуже крихкою: бойові дії періодично спалахували знову, а нинішня ескалація стала найбільшою.   

