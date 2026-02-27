Комітет Конгресу США допитав Гілларі Клінтон у справі Епштейна

Колишня держсекретарка заперечила знайомство з педофілом і запропонувала викликати на допит Трампа.

Експерша леді США і колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон дала свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників Конгресу щодо зв'язків з фінансистом та злочинцем Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, допит Клінтон тривав понад три години. Попри бажання колишньої держасекретарки зробити процес публічним, камери на засідання не пустили. Демократи пообіцяли упродовж доби оприлюднити повну стенограму, а сама Клінтон виклала в доступ свою вступну промову, в якій заперечила знайомство з Епштейном.

Клінтон також закликала комітет набратися мужності викликати на допит чинного президента Дональда Трампа, ім'я якого теж чимало разів згадується в оприлюднених міністерством юстиції "файлах Епштейна".

За словами учасників допиту, дружина експрезидента США відповіла на усі запитання, але понад десять разів говорила, що не знає, про що йдеться, і радила "запитати у її чоловіка". Допит Білла Клінтона має відбутися у п'ятницю, 27 лютого.