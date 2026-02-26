Це перший пам’ятник Лесі Українці в Угорщині та один із небагатьох за межами України.

Угорське місто Годмезевашаргей стало першим у країні місцем, де встановили пам’ятник українській поетесі та письменниці Лесі Українці. Урочисте відкриття відбулося 25 лютого та було приурочене до 155-ї річниці з дня її народження.

Про це повідомило посольство України в Угорщині.

Монумент встановили на новій міській площі за спільної ініціативи дипломатичного відомства та місцевої влади. Це перший пам’ятник Лесі Українці в Угорщині та один із небагатьох за межами України.

Скульптура є бронзовим погруддям, яке відлили в Ужгороді, а саму композицію створили закарпатські майстри. Постамент виконано з вулканічного туфу - каменю, характерного для регіону, де зростала поетеса.

Фото: Посольство України в Угорщині

Посол України в Угорщині Федор Шандор зазначив, що відкриття пам’ятника стало результатом співпраці української дипломатичної місії та мера міста Петера Маркезая. На церемонії також була присутня родичка Лесі Українки.

Загалом це вже 10-й у світі монумент письменниці, встановлений за кордоном.