Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Російський дрон намагався наблизитися до авіаносця у Швеції

Шведи застосували РЕБ і БпЛА зник.

французький авіаносець Charles de Gaulle
Фото: скриншот відео

У шведському порту Мальме стався серйозний інцидент за участю російського безпілотника та флагмана французького флоту — атомного авіаносця Charles de Gaulle, повідомляє телеканал SVT.

Дрон злетів із російського судна, що перебувало неподалік, і почав рух у бік авіаносця. Шведські збройні сили вчасно виявили загрозу та застосували засоби радіоелектронної боротьби. Після успішного придушення сигналу безпілотник зник. Наразі невідомо, чи зміг він повернутися на російський корабель, чи впав у море.

Авіаносець «Шарль де Голль» прибув до Швеції для участі у стратегічних навчаннях. Це найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець завдовжки понад 260 метрів. На його борту зазвичай перебуває близько двох тисяч військовослужбовців та до 30 винищувачів.

Міністерство оборони Швеції розцінює цей випадок як серйозне порушення безпеки та чергову провокацію з боку Росії у територіальних водах країни-члена НАТО.

