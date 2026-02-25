144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаСвіт

Сибіга обговорив із главою МЗС Канади зміцнення енергетичної стійкості України та посилення санкцій проти РФ

Також важилвою темою залишається продовження операції UNIFIER до 2029 року.

Сибіга обговорив із главою МЗС Канади зміцнення енергетичної стійкості України та посилення санкцій проти РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд. Сторони обговорили санкційний тиск на РФ.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"Я мав змістовну розмову з моєю канадською колегою Анітою Ананд щодо координації подальших зусиль у межах двостороннього порядку денного та просування справедливого і тривалого миру для України", – зазначає глава української дипломатії.

Андрій Сибіга подякував Канаді за важливі рішення для України: виділення 20 мільйонів канадських доларів для Фонду енергетичної підтримки, прийняття нового пакету санкцій, спрямованих проти тіньового флоту Росії та ключових секторів її економіки, а також зниження цінового обмеження на російську сиру нафту. "Ці кроки відображають незмінну солідарність Канади з Україною".

"Ми обговорили питання зміцнення енергетичної стійкості України, посилення санкційного тиску, зокрема необхідність подальшого обмеження морських послуг для тіньового флоту Росії, а також продовження операції UNIFIER до 2029 року. Я також висловив вдячність Канаді за спільну підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", – додає глава МЗС України.

Дипломати домовилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо подальшого візиту Аніти Ананд в Україну та координації дій у рамках Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Глибоко вдячний Канаді за її непохитне партнерство та лідерство", – зазначив Андрій Сибіга.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies