Сибіга обговорив із главою МЗС Канади зміцнення енергетичної стійкості України та посилення санкцій проти РФ

Також важилвою темою залишається продовження операції UNIFIER до 2029 року.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд. Сторони обговорили санкційний тиск на РФ.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"Я мав змістовну розмову з моєю канадською колегою Анітою Ананд щодо координації подальших зусиль у межах двостороннього порядку денного та просування справедливого і тривалого миру для України", – зазначає глава української дипломатії.

Андрій Сибіга подякував Канаді за важливі рішення для України: виділення 20 мільйонів канадських доларів для Фонду енергетичної підтримки, прийняття нового пакету санкцій, спрямованих проти тіньового флоту Росії та ключових секторів її економіки, а також зниження цінового обмеження на російську сиру нафту. "Ці кроки відображають незмінну солідарність Канади з Україною".

"Ми обговорили питання зміцнення енергетичної стійкості України, посилення санкційного тиску, зокрема необхідність подальшого обмеження морських послуг для тіньового флоту Росії, а також продовження операції UNIFIER до 2029 року. Я також висловив вдячність Канаді за спільну підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Підтримка тривалого миру в Україні", – додає глава МЗС України.

Дипломати домовилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо подальшого візиту Аніти Ананд в Україну та координації дій у рамках Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Глибоко вдячний Канаді за її непохитне партнерство та лідерство", – зазначив Андрій Сибіга.