Головна

Свириденко: Норвегія надає Україні 9 мільярдів доларів військової та цивільної допомоги

Пакет військової та цивільної допомоги Норвегія надає в рамках Nansen Program.

Свириденко: Норвегія надає Україні 9 мільярдів доларів військової та цивільної допомоги
Юлія Свириденко і Йонас Гар Стьоре
Фото: Юлія Свириденко

Норвегія надає Україні 9 мільярдів доларів фінансування на 2026 рік в рамках Nansen Program. 

Про це повідомляє глава українського уряду Юлія Свириденко.

Прем'єр-міністерка України наголосила, що це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. І подякувала Премʼєр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре за оголошення допомоги під час візиту до Києва. "Моя сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стьоре стала продовженням нашої співпраці, яка триває від нашої спільної подорожі в Чернігів в перші місяці війни. Усі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу", – каже Юлія Свириденко

Вона відзначила, що Норвегія зробила найбільші внески у рамках ініціативи PURL, "і це вже суттєво посилює наше ППО". 

"Сьогодні зробили найбільший наголос на енергетичній безпеці. Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund", додає глава українського уряду. 

﻿
