Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоПодії

ВАКС відправив під арешт працівника одного з управлінь СБУ на Київщині

Підозрюваний може внести заставу у розмірі 5 млн грн.

ВАКС відправив під арешт працівника одного з управлінь СБУ на Київщині
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід працівнику одного з міжрайонних відділів ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, якого викрили на одержанні хабара. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя підтримав позицію прокурора і призначив підозрюваному тримання під вартою строком на 2 місяці. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 5 млн гривень.

У разі внесення коштів на співробітника СБУ покладуть низку обов’язків:

  • не виїжджати за межі Києва та області без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;
  • здати закордонні паспорти;
  • носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками.

За даними слідства, посадовець отримав 68 000 доларів за обіцянку зняти з розшуку в ТЦК двох громадян із подальшим оформленням їм відстрочки. Крім того, він мав використати своє службове становище, щоб приховати цю протиправну діяльність.

САП повідомляла, що схема передбачала оформлення відстрочки через подання завідомо неправдивих документів про наявність у чоловіків трьох дітей. Для цього планували використати фіктивні свідоцтва про народження, які нібито були видані за кордоном.

Працівника СБУ затримали 23 лютого. Тепер триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies