ВАКС відправив під арешт працівника одного з управлінь СБУ на Київщині

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід працівнику одного з міжрайонних відділів ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, якого викрили на одержанні хабара.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя підтримав позицію прокурора і призначив підозрюваному тримання під вартою строком на 2 місяці. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 5 млн гривень.

У разі внесення коштів на співробітника СБУ покладуть низку обов’язків:

не виїжджати за межі Києва та області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

здати закордонні паспорти;

носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками.

За даними слідства, посадовець отримав 68 000 доларів за обіцянку зняти з розшуку в ТЦК двох громадян із подальшим оформленням їм відстрочки. Крім того, він мав використати своє службове становище, щоб приховати цю протиправну діяльність.

САП повідомляла, що схема передбачала оформлення відстрочки через подання завідомо неправдивих документів про наявність у чоловіків трьох дітей. Для цього планували використати фіктивні свідоцтва про народження, які нібито були видані за кордоном.

Працівника СБУ затримали 23 лютого. Тепер триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.