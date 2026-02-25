Україна відповіла на ультиматуми членів ЄС через зупинку нафтопроводу «Дружба»

Повна відповідальність за припинення транзиту лежить лише на Росії, заявляє Київ.

Україна відкидає політичний тиск та ультиматуми з боку окремих держав Євросоюзу щодо зупинки нафтопроводу «Дружба».

Така офіційна позиція Києва надійшла до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів 25 лютого, повідомляє «Європейська правда».

Українська сторона наголосила, що повна відповідальність за припинення транзиту лежить лише на Росії. Причиною зупинки нафтопроводу стала цілеспрямована атака окупантів 27 січня. Тоді внаслідок ударів було значно пошкоджено ключову нафтоперекачувальну станцію в районі міста Броди і технологічне обладнання нафтопроводу.

«Ми звертаємо увагу на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав-членів, включаючи погрози припинити постачання дизельного пального та електроенергії або заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Російської Федерації», — йдеться у документі «Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба"».

Київ вважає такі погрози діями, що грають на руку агресору та порушують принципи енергетичної солідарності ЄС. Водночас Україна підкреслила, що зацікавлена у якнайшвидшому відновленні транзиту, щойно дозволить технічний стан об'єктів.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"