Україна відповіла на ультиматуми членів ЄС через зупинку нафтопроводу «Дружба»

Україна відкидає політичний тиск та ультиматуми з боку окремих держав Євросоюзу щодо зупинки нафтопроводу «Дружба».
Така офіційна позиція Києва надійшла до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів 25 лютого, повідомляє «Європейська правда».
Українська сторона наголосила, що повна відповідальність за припинення транзиту лежить лише на Росії. Причиною зупинки нафтопроводу стала цілеспрямована атака окупантів 27 січня. Тоді внаслідок ударів було значно пошкоджено ключову нафтоперекачувальну станцію в районі міста Броди і технологічне обладнання нафтопроводу.
«Ми звертаємо увагу на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав-членів, включаючи погрози припинити постачання дизельного пального та електроенергії або заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Російської Федерації», — йдеться у документі «Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба"».
Київ вважає такі погрози діями, що грають на руку агресору та порушують принципи енергетичної солідарності ЄС. Водночас Україна підкреслила, що зацікавлена у якнайшвидшому відновленні транзиту, щойно дозволить технічний стан об'єктів.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія раніше підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою» і заблокувала 90-мільярдну допомогу ЄС.
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.
- Словаччина, до речі, пригрозила, що припинить аварійні постачання електроенергії, але Укренерго заявляє, що це ніяк не вплине на ситуацію в Україні.