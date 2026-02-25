Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСвіт

Reuters: Після удару по станції "Калейкіно" у Татарстані Росія скоротила постачання нафти

Компанія "Транснєфть" скоротила обсяги приймання нафти.

Reuters: Після удару по станції "Калейкіно" у Татарстані Росія скоротила постачання нафти
Вибух після удару по НПС “Калейкіно” у Татарстані
Фото: скриншот

Російська компанія "Транснєфть" скоротила обсяги приймання нафти у свою трубопровідну систему приблизно на 250 000 барелів на добу після удару українських безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Калейкіно" у Татарстані. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Пропускна здатність НПС "Калейкіно" складає близько 1 млн барелів на добу. Станція є важливим вузловим пунктом для перекачування та змішування нафти, постачання її на російські нафтопереробні заводи та порти, зокрема Новоросійськ і Приморськ.

Нафта з цієї станції також надходить у трубопровід "Дружба", яким сировина постачалася до країн Євросоюзу, зокрема до Угорщини та Словаччини.

Атака українських безпілотників відбулася в ніч проти 23 лютого. Внаслідок удару загорілися щонайменше два резервуари об’ємом по 50 000 тонн кожен. Масштаби збитків поки невідомі, але у разі серйозних пошкоджень це може вплинути на обсяг і якість російського експорту нафти.

Наразі скорочення постачання в основному стосується нафти від татарстанського виробника "Татнєфть". Адміністрація Альметьєвська повідомила, що російські засоби ППО збили кілька безпілотників, а уламки спричинили пожежу у промисловій зоні. Інформації про пошкодження трубопроводу "Дружба" поки немає.

В агенстві додають, що удар може загострити напруженість між Україною та сусідніми країнами ЄС, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які вже звинуватили Київ у спробі заблокувати постачання нафти на свої НПЗ.

Удар РФ по "Дружбі"

  • Руйнування нафтопроводу "Дружба" спричинене російськими ударами. Угорщина і Словаччина вимагають від України полагодити їх, звинувачуючи в використанні ситуації задля політики. Єврокомісія при цьому заявила, що припинення імпорту російського газу до цих країн не загрожує їм енергокризою. 
  • Угорщина і Словаччина зупинили продаж дизелю до України, а Словаччина – ще й аварійної електроенергії. Хоча це її рішення не є дуже вагомим: в Укренерго кажуть, що аварійні постачання з цієї країни востаннє були місяць тому і в малому обсязі.
  • Крім того, з метою тиску на Україну країни заблокували 90 млрд євро кредиту, необхідних українцям на цей і наступний рік. 
﻿
