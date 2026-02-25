Орбан заявив про посилення захисту критичної інфраструктури Угорщини через начебто "українські загрози"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Про це він повідомив у відеозверненні в мережі Facebook, інформує угорське видання HVG.

Орбан зазначив, що після інциденту з нафтопроводом "Дружба" (який РФ атакувала у грудні минулого року, - ред.) українська сторона нібито може здійснити нові дії проти енергетичної системи Угорщини. У зв’язку з цим уряд вжив превентивних заходів:

посилено охорону критичних енергетичних об’єктів за участю військових;

поліція збільшила патрулювання біля електростанцій, розподільних пунктів та центрів управління;

у регіоні Саболч-Сатмар-Берег заборонено польоти дронів.

"Я розпорядився посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об’єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів", – заявив Орбан.

На засіданні Ради оборони такий крок Орбан мотивував необхідністю захисту "суверенітету вибору та стабільності" країни. У зверненні не було конкретних деталей щодо загроз або джерел інформації.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"