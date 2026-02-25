Орбан заявив про посилення захисту критичної інфраструктури Угорщини через начебто "українські загрози"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "українську загрозу" для енергосистеми країни та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.
Про це він повідомив у відеозверненні в мережі Facebook, інформує угорське видання HVG.
Орбан зазначив, що після інциденту з нафтопроводом "Дружба" (який РФ атакувала у грудні минулого року, - ред.) українська сторона нібито може здійснити нові дії проти енергетичної системи Угорщини. У зв’язку з цим уряд вжив превентивних заходів:
- посилено охорону критичних енергетичних об’єктів за участю військових;
- поліція збільшила патрулювання біля електростанцій, розподільних пунктів та центрів управління;
- у регіоні Саболч-Сатмар-Берег заборонено польоти дронів.
"Я розпорядився посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об’єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів", – заявив Орбан.
На засіданні Ради оборони такий крок Орбан мотивував необхідністю захисту "суверенітету вибору та стабільності" країни. У зверненні не було конкретних деталей щодо загроз або джерел інформації.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою».
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.